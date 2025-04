Bundesliga: Schlotterbeck-Schock beim BVB!

Borussia Dortmund muss in der entscheidenden Saisonphase auf einen der wichtigsten Leistungsträger verzichten.

„Nicos Ausfall trifft uns sehr hart. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat in dieser Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Man hoffe auf eine schnelle Genesung. Der Verteidiger bekomme „auf dem Weg zurück die maximale Unterstützung.“ Schlotterbeck werde in keinem Wettbewerb der aktuellen Saison mehr zum Einsatz kommen. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben.

Schlotterbeck-Ausfall in entscheidender Saisonphase

Sein Ausfall kommt zur Unzeit: Der BVB steht vor den entscheidenden Wochen der Saison. Am Mittwoch steigt das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona. In der Bundesliga soll eine Aufholjagd her, um noch unter die ersten Vier zu kommen. Im Anschluss wartet die Klub-WM.