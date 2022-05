1. FC Kaiserslautern zurück in 2. Bundesliga - Stimmen und Reaktionen: "Stadt wird auseinanderbrechen"

„Ich glaube, wir haben alle gemeinsam heute alles in das Spiel reingefeuert. Wir wussten um unsere Chance, wir wussten aber auch, dass Dynamo alles versucht, hier in der zweiten Liga zu bleiben. Ich habe uns aber schon in der ersten Halbzeit ganz ordentlich gesehen. Wir haben die Dresdner nur bei eigenen Fehlpässen eingeladen und hatten auf der rechten Abwehrseite bei uns ein bisschen ein Problem. Das wurde in der zweiten Halbzeit aber bedeutend besser, weil wir uns noch einmal gesammelt haben und ein paar Stellschrauben ein kleinwenig verändert. Dann haben wir das 1:0 gemacht, dann lief es hin und her und wir haben auch die ein oder andere Chance von Dynamo zugelassen. Da können sie auch den Ausgleich machen, muss man ehrlich gestehen. Aber mit dem 2:0 war dann der Deckel drauf. Ich würde mich ganz einfach bei den Jungs bedanken. Für die fantastische Leistung und die fantastische Saison, die sie gespielt haben. Auch Marco Antwerpen hat seinen Beitrag dazu geleistet, hat die Jungs in die Relegation geführt. Wir haben im heute das vollendet, was er vorbereitet hat. Der 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Liga ist ein geiles Gefühl.“