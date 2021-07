2. Bundesliga: Fabian Ernst über HSV, Schalke, Werder, Hannover 96

Ernst: Man hat einiges besser gemacht, auch in der Kaderplanung, aber das ist ein wenig aus der Not heraus geboren. Für alle Vereine war es durch Corona in der alten Saison schwer. Viele mussten den Euro zweimal umdrehen und in dieser Phase abzusteigen, ist doppelt bitter. Ich habe eigentlich gedacht, dass man mit Grammozis doch nicht weitermacht. Aber wenn von vornherein der Plan war, mit ihm alles komplett neu aufzubauen, dann war das gut. So einen Plan kannte man bei S04 nicht, das kann auch schnell in die andere Richtung gehen. Dass Dimi da die Chance bekommt, etwas aufzubauen, ist eine gute Sache. Nur wird es extrem schwer, denn Schalke hat im oberen Regal nichts mehr verloren, was Transfers angeht. In der 2. Liga bewegen sich die Ablösesummen zwischen 500.000 und 1 Million Euro. Da muss man kreativ sein.