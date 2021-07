2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen: Florian Kastenmeier hat noch Rechnung offen

Der Schock beim Debüt hat Kastenmeier also nicht aus der Bahn geworfen. Nüchtern sprach er Monate später darüber: “Die Bundesliga ist so schnelllebig dass Du Dir darüber keine zehn Sekunden Gedanken machen darfst.” Dermaßen konditioniert, verkraftete der junge Vater auch sein erstes Eigentor in der 2. Liga, in die Fortuna im Juni 2020 musste.