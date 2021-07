2. Bundesliga: Werder Bremen vs. Hannover 96 - Das Top-Spiel der 2. Liga zurück bei Sport1

Nun also samstags als vielleicht für alle Seiten ideale Lösung. Der Leuchtturm der Liga kehrt zurück, ab jetzt aber zu einem fanfreundlicheren und sehr attraktiven Sendetermin zur Primetime am Samstagabend. Ich erinnere mich allzu gut an das bislang letzte Topspiel, montags, am 8. Mai 2017, als Braunschweig gegen Union Berlin spielte und mit viel Wehmut eine Ära endete. Keiner konnte damals ahnen, dass gut vier Jahre später nicht nur das Livespiel zurückkehrt, sondern auch die Fans nach einer monatelangen, furchtbaren Virus-Pandemie.