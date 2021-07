Werder Bremen - Fritz stellt klar: Werden keine Spieler verschenken

Fritz: Sicherlich haben wir uns alle gewünscht, mit einem Sieg in die Saison zu starten. Die Erwartungshaltung im Umfeld ist einfach enorm. Aber man hat gesehen, dass es für uns in der zweiten Liga kein Selbstläufer wird. Das wissen wir. Es wird nicht so sein, dass wir jeden Gegner aus dem Stadion schießen. Wir haben gegen eine sehr gute Hannoveraner Mannschaft gespielt, die alles reingehauen hat. Das wird uns in den nächsten Wochen und Monaten immer erwarten, dass alle Mannschaften alles reinhauen. Aber wir haben natürlich auch den Anspruch, Spiele zu gewinnen. Das ist uns nicht gelungen am Wochenende, daran arbeiten wir. Das Entscheidende ist auch, dass wir uns mit der Situation, mit dem Ist-Zustand auseinandersetzen. Wir arbeiten mit dem, was wir haben und wollen damit auch erfolgreich sein. Aber wir wissen auch, dass es für alle keine einfache Situation ist, weil wir wirtschaftliche Zwänge haben und das ein oder andere noch passieren wird. Trotzdem müssen wir im Hier und Jetzt bleiben. Ich sehe eine hohe Intensität und eine hohe Bereitschaft im Training. Die Jungs wollen und brennen und das ist das Entscheidende.