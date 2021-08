2. Bundesliga: Ailton und Nelson Valdez rechnen mit Werder Bremen ab

Valdez: Ich schaue mir oft das Training an, bin bei fast jedem Spiel im Stadion. Aber ehemalige Spieler wie Torsten Frings oder wir beide werden gar nicht um unsere Meinung gefragt, obwohl wir dem Verein helfen wollen. Wir können nicht alle Probleme lösen, aber wir sind hilfsbereit, wohnen in Bremen und es ist schade, dass man da unsere Hilfsbereitschaft gar nicht in Anspruch nehmen will. Wir lieben Werder Bremen. Ich habe mich beworben bei “Baumi” (Frank Baumann, Anm. d. Red.), habe ihm gesagt, dass ich noch relativ fit bin, ich gerne in der 2. Liga helfen kann und so ehrgeizig bin, dass ich im Training die Jungs mitreißen kann. Ich war nie der Torjäger wie Ailton, aber als Spieler hatte ich genug Eier. Das fehlt Werder. Ich würde den Spielern sagen können, was es bedeutet, für Werder zu spielen. Und ich könnte die Jungs motivieren. Viele von den aktuellen Spielern wissen das nicht. Ich würde auch umsonst spielen, aber der Kader ist wohl zu groß und ich bettele nicht um einen Job.