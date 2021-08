2. Bundesliga: Dynamo-Trainer spricht vor Topspiel gegen Hannover 96

Und was ist für seine Dresdner drin? Mancher Experte traut den Sachsen den Durchmarsch in die Bundesliga zu. Kann dieser gelingen? “Wir können eine Überraschung schaffen, aber keiner denkt gerade an einen Durchmarsch, davon sind wir noch weit weg”, glaubt Schmidt. “Wir wollen den Ball schön flach halten und denken nicht an die großen Dinge. Jetzt zählt nur Hannover.”