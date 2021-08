2. Bundesliga: Felix Kroos gibt Premiere als SPORT1-Experte - Höhner-Kolumne

Es folgten 153 weitere Spiele in der 2. Bundesliga, sein letztes im Mai für Eintracht Braunschweig. Zwischen Rostock und der Eintracht erlebte er zehn prägende Jahre bei Werder Bremen und Union Berlin. Unter Thomas Schaaf reifte er zum Erstliga-Profi, mit Union ging er den Schritt zurück in Liga Zwei und wurde dort Eckpfeiler der Aufstiegsmannschaft, die die Eisernen 2019 erstmals in die Bundesliga brachte. Dieser so wesentliche Teil der Köpenicker Fußball-Geschichte und seine Zeit bei den Eisernen hat ihn mit Union seelisch für immer verwurzelt.