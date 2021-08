2. Bundesliga: Oral und Henke reden Klartext über Ingolstadt-Trennung

Oral blickt noch mal zurück. “Wir hatten in der 3. Liga ein sportliches Konzept, das in Bezug auf die Mannschaftsstruktur für den eventuellen Aufstieg eine gesunde Basis dargestellt hat, die uns nachhaltigen Erfolg in der 2. Liga ermöglicht und im besten Fall eine hohe Identifikation mit dem Klub gewährleistet hätte”, erklärt der 48-Jährige, der mit dem FCI dreimal in Serie in der Relegation zwischen der 2. und 3. Liga stand, sein Konzept.