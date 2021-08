2. Bundesliga: vor 25 Jahren starb Schalke-Legende Stan Libuda

Das allein sagt viel aus über diesen Mann: drei Mal Schalke. Wäre es nach ihm gegangen, hätte es die Pausen nie geben müssen. Aber als die Schalker 1965 sportlich abstiegen, da nahm er das Angebot von Borussia Dortmund an. Zwar war es damals schon Hochverrat, aber “Stan” war es wichtiger, dass er nicht umziehen musste. So blieb seine Adresse die Wittekindstraße 19 in Gelsenkirchen-Bismarck. Keine feine Adresse, aber Heimat. Dann wurde Schalke begnadigt und Libuda soll vor Wut das BVB-Trikot zerrissen haben. Eine der Legenden, die existieren und die niemand mehr zu entzaubern wagt. Für Schalke-Fans stimmt sie. Trotzdem schaffte er es als einer der ganz wenigen “Überläufer”, auch beim BVB zur Legende zu werden. Dafür genügte ein einziger Moment in seinen drei Dortmunder Jahren: Der Hampden-Park in Glasgow, 5. Mai 1966. Das Finale um den Europacup der Pokalsieger war schon in der Verlängerung, als Libuda ein Abpraller vor die Füße fiel. Das Tor des FC Liverpool war leer, der Weg war weit, also schoss er aus über 30 Metern und schwierigem Winkel. Der Ball flog an den Pfosten, dann an den Torwart-Nacken und so ins Netz.