2. Liga: Dynamo Dresden will gegen Hannover 96 nachlegen - Kolumne von Markus Höhner

Dynamo Dresden erobert die Fußballherzen in diesen Tagen. Verein, Fans und Mannschaft haben die Aufstiegsemotionen mitgenommen in die neue Saison und begeistern in Liga und Pokal, mit fußballerischer Leidenschaft und ganz viel Euphorie im Umfeld. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)