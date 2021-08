2. Liga: Felix Kroos über Werder Bremen

Für Felix Kroos, der im Sommer seine aktive Karriere beendete, kann die Marschroute nur so lauten: “Das Ziel kann meiner Meinung nach nicht der Wiederaufstieg sein. Dafür haben sie nicht die Stabilität. Deswegen müssen sie gucken, dass sie in der Liga ankommen – so wie heute in Karlsruhe. Man muss dann auch mal mit einem 0:0 zufrieden sein.” (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)