Werder Bremen: Pokal-Aus, keine Stürmer, Aursnes-Deal geplatzt - Hat sich Werder verzockt?

An anderer Stelle, im Mittelfeld, hat sich ein Wunschspieler nach wochenlangem Hin und Her zu allem Überfluss gegen das Angebot von Werder entschieden. Fredrik Aursnes wechselt zum niederländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam, wie sein bisheriger Verein Molde FK am Sonntag verkündete.