2. Bundesliga: HSV, Sieg im Nordderby bei Werder Bremen als Initialzündung?

Als Prototyp für die Spielidee von Walter kann man Moritz Heyer sehen. In der Vorsaison vom Ex-Trainer Daniel Thioune aus Osnabrück geholt, war Heyer als Innenverteidiger eingeplant. Mittlerweile ist er die Allzweckwaffe des Trainers und personifiziert all das, was Walter wichtig ist: Heyer ist laufstark, ambivalent einsetzbar und sogar noch torgefährlich.