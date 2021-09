2. Bundesliga: Marius Bülter von Schalke 04 hofft auf BVB-Derby

Bülter: Mein Weg ist tatsächlich eher ungewöhnlich. Ich weiß auch nicht, warum es erst so spät geklappt hat. Es ist schwierig zu erklären, ich habe in der Regionalliga nämlich auch gute Jahre gehabt. Aber sie waren wohl nicht so gut, dass es für mehr gereicht hat. Ich bin jedoch nicht böse darum, sondern froh, dass ich es noch geschafft habe. Dafür kann ich das alles jetzt umso mehr schätzen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)