2. Bundesliga: Schalke 04 siegt beim SC Paderborn, Regensburg und Nürnberg teilen die Punkte

Thomas Ouwejan (55.) scheiterte zuvor per Distanzschuss noch an Paderborns Keeper Jannik Huth. Nach starker Vorarbeit von Bülter stand schließlich Terodde goldrichtig und schob den Ball durch Huths Beine ins Tor. „Wir mussten hart dafür kämpfen, die Einstellung der Jungs war wirklich top. Dafür auch Gratulation an die Spieler, die alles reingehauen haben“, sagte S04-Coach Grammozis.