HSV nach Derbysieg zwischen Freude und Realismus

Jonas Meffert klang deshalb trotz aller Feierlichkeiten im Hexenkessel Volkspark schon leicht frustriert: "Wir können es nicht beeinflussen. Es ist scheiße, so hoffen zu müssen", sagte der Mittelfeldspieler: "Irgendwo sind wir ja auch selber schuld und es liegt halt nicht mehr in unserer Hand".

Trainer Steffen Baumgart wollte sich ebenfalls nicht zu viel mit einem möglichen Aufstieg beschäftigen. Stattdessen arbeitete er sich bei Sky an seinen Kritikern ab. "Ich weiß, dass ich ein guter Trainer bin, egal ob man Erfolg hat oder nicht", sagte Baumgart.

"Mit den Fans im Rücken": St. Pauli will Aufstieg erzwingen

"Mit den Fans im Rücken": St. Pauli will Aufstieg erzwingen

"Ich weiß, was ich kann, und da brauche ich keinen von außen. Die können erzählen, was sie wollen", führte der 52-Jährige aus und schloss: "Ich bin der Richtige an der richtigen Stelle. Und alle anderen können mich mal da, wo ich noch schöner bin."