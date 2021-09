2. Bundesliga: Schalke patzt trotz Terodde-Tor - Nürnberg auf Aufstiegsrang

Simon Terodde (15.) sorgte mit seinem 150. Zweitliga-Tor für den zwischenzeitlichen Ausgleich, nachdem Kyoung-Rok Choi (1.) die Badener begünstigt durch einen Torwartfehler von Ralf Fährmann in Führung gebracht hatte. In der Schlussphase markierte Marvin Wanitzek (88.) den Siegtreffer für den KSC, der nach einer Roten Karte gegen Schalkes Victor Palsson (72.) in Überzahl agiert hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)