2. Bundesliga: Warum der SV Sandhausen den Hamburger SV erneut ärgern kann

Das kleine, niedliche Sandhausen hat nämlich dem großen, traditionsreichen HSV zuletzt zwei Mal kräftig in die Aufstiegssuppe gespuckt. Mit diesem Wissen gehen die Kurpfälzer am Samstag mit einem innerlichen Grinsen in das Duell gegen den mehrfachen Deutschen Meister, in diesem tollen Stadion vor bester Kulisse.