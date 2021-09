2. Liga: SC Paderborn 07 – Holstein Kiel (Samstag, 13:30 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Kiel noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zwei Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 15, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Hintermannschaft von Holstein Kiel steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 16 Gegentore kassierten die Störche im Laufe der bisherigen Saison. Die Zwischenbilanz von Kiel liest sich wie folgt: ein Sieg, zwei Remis und vier Niederlagen. Die letzten Auftritte von Holstein Kiel waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.