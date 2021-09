Dirk Schuster über Kimmich, Wagner, Erzgebirge Aue, FC Augsburg, Darmstadt 98

Schuster: Nein, Schadenfreude liegt mir fern, und ich hatte das auch nicht als Stichelei wahrgenommen. Was er gesagt hat, bezog sich auf die Analyse der zurückliegenden Spiele nach dem erreichten Klassenerhalt. Da haben wir uns nicht gut präsentiert, vor allem nicht beim 3:8 gegen Paderborn. Aber man muss auch die Hintergründe kennen: Wir bekamen in der Winterpause keinen Neuzugang, hatten immer wieder Corona-Probleme und haben mit dem kleinen Kader fast die komplette Runde durchgespielt. Als die Rettung geschafft war, fiel bei den Jungs einiges an Spannung ab - was menschlich ist. Die Spieler waren überspielt und müde. Es ist jedoch so, dass das Team unter meiner Leitung nie in den Dunstkreis der Abstiegsränge kam.