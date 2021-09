SC Paderborn: Trainer Lukas Kwasniok eifert Marcelo Bielsa nach

„Über allen steht Marcelo Bielsa, weil ich ihn bewundere. Weil er unkonventionell ist - in dem Sinne, dass er gesagt hat: ‚Egal, was andere machen, ich ziehe meine Arbeit durch.‘ Ob die jetzt aktuell modern ist oder nicht, sei dahingestellt. Deswegen hat es mich extrem gefreut, dass er mit Leeds United nach so langer Zeit den Aufstieg in die Premier League geschafft hat.“