2. Bundesliga: Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf 1:1, Glatzel trifft

Schiedsrichter Christian Dingert sah sich ein Foulspiel von Düsseldorfs Edgar Prib noch einmal am Monitor an und entschied sich schließlich für eine Rote Karte, die in Ordnung ging. Im Zuge des Videobeweises wurde sein Assistent mit einem Wurfgeschoss getroffen, er konnte aber ohne eine Behandlung weitermachen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)