2. Liga: Bremen patzt - Nürnberg weiter ungeschlagen

Fabian Holland (45.) und Luca Pfeiffer (65., 71.) erzielten in Darmstadt die Treffer der Gastgeber. Die Lilien zogen damit an Bremen vorbei. Die Gäste enttäuschten auf der ganzen Linie. In dieser Verfassung sind die Bremer vom Wiederaufstieg weit entfernt. Pfeifer erzielte seine Saisontore sechs und sieben.