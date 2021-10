2. Liga: FC Hansa Rostock – SV Sandhausen, 1:1 (0:1)

Arne Sicker versenkte die Kugel zum 1:0 (29.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Der Ausgleich gelang John Verhoek, indem er eine Vorlage von Hanno Behrens verwertete (53.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich FC Hansa Rostock und die Sandhäuser die Punkte teilten.