2. Liga: FC St. Pauli – FC Hansa Rostock (Sonntag, 13:30 Uhr)

Gewarnt sollte vor allem die Hintermannschaft der Hansa sein: St. Pauli versenkt pro Spiel im Schnitt mehr als zweimal das Leder im gegnerischen Netz. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Rostock schafft es mit elf Zählern derzeit nur auf Platz 13, während der FC St. Pauli elf Punkte mehr vorweist und damit den ersten Rang einnimmt. Körperlos agierte die Hansa in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich St. Pauli davon beeindrucken lässt?