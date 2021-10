2. Liga: SV Sandhausen – SV Werder Bremen (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der SV Sandhausen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato enttäuschende Abschneiden des Heimteams liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 21 Gegentreffer fing. Der bisherige Ertrag der Sandhäuser in Zahlen ausgedrückt: zwei Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Sandhausen in den vergangenen fünf Spielen.