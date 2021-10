HSV: Albertz, Ex-Profi vom HSV & Fortuna im SPORT1-Interview

Albertz: Der teuerste Flop, haben einige gesagt. (lacht) Weil es zu meiner zweiten Zeit nicht mehr so gut lief wie in der ersten. Ich wusste, dass man viel Geld für mich bezahlt. Man hatte auch hohe Ansprüche an mich. Ich habe mich aber nicht unter Druck gesetzt gefühlt, habe auch Leistung gebracht. Als Spieler kannst du aber für die Summen, die bezahlt werden nichts. Das war damals so wie heute. Es hat sich aber auch die Waage gehalten, was sie für mich gekriegt haben und was dann wieder für mich bezahlt wurde.