2. Liga: Als vor 40 Jahren bei Werder Bremen vor Kiel-Duell ebenfalls Trainer-Chaos herrschte

Denn an Fußball war für Klötzer zunächst nicht zu denken. Die Lösung: die Mannschaft des Tabellenführers übernahm Manager Rudi Assauer – solange Klötzer in der Klinik lag, hieß es. Am 2. März erschien er wieder beim Training, noch sichtlich angeschlagen und von Kopfschmerzen geplagt und überließ Assauer die Arbeit auf dem Platz. Für vier Spiele versuchte er dann noch sein Glück, Assauer immer an seiner Seite.