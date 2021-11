2.Bundesliga: Das Nordderby in Kiel

In Kiel hat man derweil ganz andere Sorgen. Das zweite Scheitern in der Relegation hat Spuren hinterlassen, was mich nicht wundert. So stark waren die Störche auf Kurs Richtung erstmaligem Aufstieg und dann brachen sie in Etappen dramatisch ein. Das schmerzhafte Ende gegen den 1. FC Köln im finalen Finale ließ Kiel dann mental und physisch komplett einknicken. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)