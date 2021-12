2. Bundesliga: 1.FC Nürnberg gelingt nach Sieg gegen Aue Sprung auf Relegationsplatz

Die erste Halbzeit war geprägt vom Bemühen der beiden Mannschaften, defensive Stabilität zu wahren, Chancen waren Mangelware. Tim Kleindienst hatte in der 27. Minute noch die beste Chance für die Gäste: Van der Werff spielte in der Nähe der Mittellinie einen katastrophalen Querpass in die Füße des Stürmers, der direkt abzog und beinahe SCP-Keeper Jannick Huth düpierte. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)