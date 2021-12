FC St. Pauli: Guido Burgstaller als Symbol des Aufschwungs

Natürlich nimmt diese punkteliefernde Zuverlässigkeit mental die ganze Mannschaft mit und so ist die brutal gute Quote des Österreichers ein Eckpfeiler des aktuellen Erfolges. Und mit diesem Selbstvertrauen reist der Herbstmeister mit seinem Top-Torschützen am Samstag nach Düsseldorf. Da kommt was zu auf die Fortuna. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)