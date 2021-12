Hamburger SV: Ralf Becker von Dynamo Dresden verteidigt Bakery Jatta

„Der HSV hat sich positioniert, ich sehe das auch so. Ich sehe kein Grund zu zweifeln“, sagte Becker. „Zunächst tut es mir menschlich für ihn leid, was in den letzten Jahren abgelaufen ist“, führte Becker fort. „Baka ist ein hochanständiger Kerl und gut integriert. Jeder drückt die Daumen, dass das Thema bald mal erledigt ist.“