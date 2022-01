2. Bundesliga: Geht der Durchmarsch vom SV Darmstadt 98 gegen Karlsruher SC weiter? Kolumne Markus Höhner

Dirk Schuster hat es vorgemacht. Er ist am Samstag für uns als SPORT1-Experte im Einsatz. Schuster führte die Lilien 2014 und 2015 als Trainer mit zwei Aufstiegen von Liga 3 bis Liga 1. Eine unvergessliche Erfolgsstory mit dem dramatischen Relegationssieg gegen Bielefeld in der Nachspielzeit der Verlängerung und der im Jahr darauf folgenden emotionalen Rückkehr in die erste Liga nach 33 Jahren mit Typen wie Aytac Sulu. Da will man Darmstadt wieder sehen.