2. Bundesliga: Martin Männel von Erzgebirge Aue im Interview - Schalke 04 "ein Bundesligist"

Gegen den FC St. Pauli (2:2 am 19. Spieltag, Anm. d. Red.) habe Aue seiner Meinung nach gut gespielt: “Wir haben gegen St. Pauli schon einen guten Schritt gemacht, wir waren die erste Mannschaft in dieser Saison, die auf St. Pauli etwas holen konnte.“ An diesem Tag sei sogar mehr drin gewesen: „Das lag nicht daran, dass St. Pauli nicht gut war, sondern dass wir das echt gut gemacht haben. Das müssen wir für Schalke mitnehmen.“