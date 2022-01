2. Liga: SV Sandhausen – SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der SSV will bei den Sandhäuser die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Sandhausen siegte im letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 und belegt mit 17 Punkten den 16. Tabellenplatz. Am vergangenen Spieltag verlor Regensburg gegen den SV Darmstadt 98 und steckte damit die sechste Niederlage in dieser Saison ein. Nachdem der SV Sandhausen sich im Hinspiel als keine große Hürde für den SSV Jahn Regensburg erwies und mit 0:3 verlor, soll es im Rückspiel besser laufen für die Sandhäuser.