Hamburger SV: Jonas Boldt über Zukunft von Faride Alidou

„Ich gehe nicht davon aus, dass er uns vorzeitig verlässt“, sagte Boldt vor dem Pokalduell in Köln bei SPORT1. „Wir hatten ein Gespräch mit Frankfurt und wissen, dass er dahin geht. Das, was uns Frankfurt jetzt angeboten hat, hat uns nicht nervös gemacht. Wir brauchen ihn noch in diesem halben Jahr. Wir haben intern darüber gesprochen.“