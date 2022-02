2.Bundesliga: Der 1. FC Nürnberg empfängt Jahn Regensburg zum Toppspiel in der 2.Liga

Der jüngste Trend jedoch steckt allen Fans des fränkischen Traditionsclubs so richtig in den Knochen. Mit dem 1:4 in Karlsruhe und dem 0:5 gegen Ingolstadt kassierten die Nürnberger erstmals in ihrer 694 Spiele langen Zweitliga-Geschichte innerhalb von zwei Spielen 9 Gegentore! Eine angsteinflößende Entwicklung, die der Club schnellstens stoppen muss.