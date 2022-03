2. Liga: FC Ingolstadt 04 – FC Schalke 04, 0:3 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Schalke ging in der 54. Minute in Führung. Thiaw erhöhte für Schalke auf 2:0 (70.). Drexler brachte Schalke in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (80.). Am Schluss siegte der FC Schalke 04 gegen den FCI.