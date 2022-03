FC Schalke 04: "Wirkt sich wieder negativ aus" - Huub Stevens reagiert auf Grammozis-Aus

Stevens: Die einzig richtige Entscheidung. Alles andere wäre nicht vertretbar gewesen. Du kannst nicht den Sponsor von einem Land auf dem Trikot tragen, das in ein anderes Land einfällt und dessen Präsident für so viele Verluste von Menschen verantwortlich ist. Ich bin sehr froh, dass Schalke das so schnell gekündigt hat. Was Putin da macht, geht einfach nicht. Es ist so traurig, was er den Menschen in der Ukraine antut.