Schalke 04: Mike Büskens neuer Trainer - er ist der Grammozis-Nachfolger

„Büskens selbst wird seine Arbeit auf dem Platz zunächst nicht wahrnehmen können“, teilte Schalke mit: „Nach einem positiven Test auf Covid-19 am Sonntag (6.3.) wird Buyo, der aktuell symptomfrei ist, vorerst fehlen. Bis auf Weiteres leitet deshalb Matthias Kreutzer die Einheiten. Büskens‘ Einsatz am Sonntag (13.3.) in Ingolstadt ist je nach Genesungsverlauf möglich. Die vollständige Zusammensetzung des Trainer-Teams wird der Club im Laufe der Woche verkünden.“