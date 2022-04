FC Ingolstadt - HSV: Haben Sie Rachegelüste, Herr Beiersdorfer?

Beiersdorfer: Verschiedenes. Natürlich habe ich viel Zeit mit meiner Familie verbracht, vor allem mit meiner Tochter. Das war eine tolle Zeit. Ich habe ja noch eine größere Tochter, bei der während einer langen Zeit ihres Erwachsenwerdens immer nur gearbeitet habe und nicht so bei ihr sein konnte, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe auch aktiv an anderen Projekten gearbeitet, wie zum Beispiel bei einigen Startups mitgeholfen, diverse strategische Beratungen bei Unternehmen durchgeführt, die im Sportbereich tätig sind. Und ich habe den Kontakt in die Branche nie verloren, hatte auch mehrere Angebote aus dem In- und Ausland. Ich habe meinen Rhythmus verändert, hatte aber wieder große Lust darauf, im Fußball zu arbeiten. Ich bin sehr froh, dass ich das Angebot vom FCI angenommen habe - trotz eines durchaus wahrscheinlichen Abstiegs - wir schauen aber positiv in die Zukunft und versuchen, eine neue Mannschaft aufzubauen, einen neuen Anlauf zu nehmen, bei unseren Mitgliedern, Fans und Partnern Vertrauen zurückzuerlangen und mit positiven Resultaten zu überzeugen.