HSV: "Glatzel ist ein Problem" - Torwart-Legende Uli Stein mit harter Kritik am Stürmer

Das Nachholspiel am Dienstag gegen Erzgebirge Aue muss unbedingt gewonnen werden. Doch selbst dann betrüge der Rückstand des Teams von Tim Walter auf den Relegationsplatz noch sechs Punkte. Zudem kommt: Im April haben die Hamburger in vier Jahren Zweitligazugehörigkeit noch kein Spiel gewonnen. (Irrer HSV-Fluch hält an)