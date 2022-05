2. Bundesliga: Rekord-Trainer Benno Möhlmann über Jürgen Klopp - Leadertalk von Mounir Zitouni

Diese Saison ist das beste Beispiel dafür. Im oberen Drittel der Tabellenhälfte, tummeln sich so manche Vereine, die man eher in der ersten Liga verorten würde. Der HSV ist mittlerweile seit vier Jahren in der zweiten Liga und versucht jedes Jahr aufs neue, aufzusteigen. Möhlmann hat insgesamt 105 Spiele lang als Trainer des ehemaligen Dinos an der Seitenlinie in der Bundesliga verbracht. Mit über drei Amtsjahren ist er damit hinter nach Frank Pagelsdorf und Kuno Klötzer der Trainer, der es am längsten in der Hansestadt aushielt. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)