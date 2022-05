FC Schalke 04: Simon Terodde zur WM? S04-Stürmer über Aufstieg, WM-Teilnahme & Karriereende

Terodde: Von Robert Lewandowski gucke ich mir enorm viel ab, weil er einfach alles hat. Ich hoffe, dass er in der Liga bleibt. Nils Petersen schaue ich mir aber auch gerne an. In der 2. Liga habe ich mich mal mit ihm duelliert, er war damals in Freiburg und ich in Bochum. Er leistet Großes in der Bundesliga.