Hult und Ochs verlassen Zweitligist Hannover

Der 32-jährige Hult war im Sommer 2020 vom griechischen Klub AEK Athen gekommen. Der frühere Nationalspieler Schwedens erzielte in der laufenden Saison in 26 Spielen einen Treffer. Ochs (25) war vor zwei Jahren von der TSG Hoffenheim an die Leine gewechselt, er kommt bisher auf 19 Einsätze.