Schalke 04 - Huub Stevens verrät: Das riet ich Mike Büskens

Huub Stevens: Ich bin überglücklich und mein königsblaues Herz lacht. So geht es jedem Schalker. Ich hoffe so sehr, dass Schalke den Aufstieg schafft. Zu Saisonbeginn habe ich gesagt, dass es ein ganz schwieriges Jahr wird. Doch ich sagte auch, wenn wir im Winter sechs Punkte im Rückstand sind, dann haben wir noch eine Chance auf den Aufstieg. Die Mannschaft musste sich finden und das brauchte einfach eine längere Zeit. Ich bin jetzt unglaublich froh darüber, was gerade passiert. Die Truppe ist tatsächlich in der Position, dass wir alle dem Aufstieg entgegenfiebern können. Aber Vorsicht, es gibt noch zwei schwere Spiele gegen St. Pauli und in Nürnberg.