Seeler traut HSV den Aufstieg zu - und warnt vor Magath

Das Relegationshinspiel steigt am kommenden Donnerstag in Berlin, die Entscheidung fällt am darauf folgenden Montag (beide 20.30/Sky und Sat.1) in Hamburg. Einen Stadionbesuch schloss Seeler aus gesundheitlichen Gründen allerdings aus: "Ich werde das Spiel von zu Hause aus gucken und dort die Daumen drücken. Da sitze ich fester."