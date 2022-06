2. Liga: Alexander Winkler muss 1. FC Kaiserslautern verlassen

Der Linksverteidiger blieb aber und kämpfte sich wieder ran. Und plötzlich war er bei Antwerpen ein fester Bestandteil in einer der besten Abwehrreihen in Europa. Mit 27 Gegentoren hatte der FCK die wenigsten in der vergangenen Drittliga-Saison. Auch dank Winkler. Was besonders bitter ist: Sein Vertrag hätte sich ab einer bestimmten Anzahl an Einsätzen automatisch verlängert.